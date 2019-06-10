Действия США против Huawei позорны и аморальны — МИД Китая

Пекин, , 13:24 — REGNUM Действия Соединённых Штатов, которые используют свою государственную мощь для давления на частную компанию Huawei, являются позорными и аморальными. Об этом 10 июня заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан на брифинге.

Представитель китайского внешнеполитического ведомства отметил, что все заявления государственного секретаря США Майкла Помпео о Китае являются ложью. Он привел в пример ситуацию с китайской компанией Huawei.

«США заявляют о том, что компания Huawei и другие китайские предприятия представляют так называемый риск для безопасности, но они так и не предоставили никаких убедительных доказательств этого», — заявил он.

Гэн Шуан добавил, что речь Помпео не нашла отклика.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео призвал страны Евросоюза отказаться от сотрудничества с Huawei, поскольку китайская компания имеет тесные связи с правительством КНР, которое не разделяет западных ценностей.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая 2019 года министерство торговли Соединённых Штатов ввело экономические санкции против китайской компании Huawei. В Вашингтоне считают, что эта компания представляет угрозу национальной безопасности США. 8 июня 2019 года власти Китая пообещали «серьезные последствия» тем компаниям, которые поддержат эти санкции.

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