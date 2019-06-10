Понедельник, 10 Июня 2019 года
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Президент Танзании снял с должности областного прокурора

Политика

Он не предпринял должных мер в отношении дела о притеснениях сотрудников табачной компании

Морогоро, Танзания, 10 июня 2019, 13:23 — REGNUM  Президент Танзании Джон Магуфули дал распоряжение генеральному секретарю министерства внутренних дел снять с должности прокурора по области Морогоро, передает газета Mwananchi.

Причиной отставки стало бездействие в отношении дела о притеснениях сотрудников и руководства областной табачной компании. Предпринимателю, связанному с табачной компанией Морогоро, Пачалю Киханга, пришлось скрываться из-за превышения полицией своих полномочий и тяжелого налогового бремени.

О притеснениях Киханга рассказал на встрече президента Магуфули с бизнесменами, прошедшей 7 июня в доме правительства в Дар-эс-Саламе. Киханга сообщил, что полиция области задерживала сотрудников предприятия без всяких причин и затем через некоторое время освобождала.

Он добавил, что из-за периодических арестов предприятие находится на грани закрытия. Если ситуация не изменится, то компанию намерены закрыть к февралю 2020 года. В таком случае многие жители области потеряют работу.

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