Понедельник, 10 Июня 2019 года
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Манила отклонила призыв к расследованию ООН нарушений прав на Филиппинах

Политика

Власти назвали призыв экспертов к расследованию ситуации вокруг нарушения прав человека на территории Филиппин вмешательством во внутренние дела государства

Манила, 10 июня 2019, 13:29 — REGNUM  Власти Филиппин отклонили призыв к независимому расследованию ООН предполагаемых нарушений прав человека в Маниле, назвав это вмешательством во внутренние дела государства, сообщает Sindonews.

Издание отмечает, что эксперты по правам человека призвали совет ООН по правам человека расследовать убийства, совершенные полицией в контексте программы борьбы с наркотиками на Филиппинах.

«Призыв 11 специальных докладчиков ООН по международному расследованию на Филиппинах является вмешательством во внутренние дела Филиппин. Представленные факты предвзяты и совершенно неверны, сфальсифицированы со злонамеренными обвинениями против властей», — заявил пресс-секретарь президента Филиппин Сальвадор Панело.

Глава Филиппин Родриго Дутерте начал в 2016 году кампанию по борьбе с наркотиками. По данным правоохранительных организаций, за время кампании погибли тысячи человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Индонезия стремится стать членом совета по правам человека ООН на период 2020—2022 годов.

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