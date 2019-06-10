Манила отклонила призыв к расследованию ООН нарушений прав на Филиппинах

Манила, , 13:29 — REGNUM Власти Филиппин отклонили призыв к независимому расследованию ООН предполагаемых нарушений прав человека в Маниле, назвав это вмешательством во внутренние дела государства, сообщает Sindonews.

Издание отмечает, что эксперты по правам человека призвали совет ООН по правам человека расследовать убийства, совершенные полицией в контексте программы борьбы с наркотиками на Филиппинах.

«Призыв 11 специальных докладчиков ООН по международному расследованию на Филиппинах является вмешательством во внутренние дела Филиппин. Представленные факты предвзяты и совершенно неверны, сфальсифицированы со злонамеренными обвинениями против властей», — заявил пресс-секретарь президента Филиппин Сальвадор Панело.

Глава Филиппин Родриго Дутерте начал в 2016 году кампанию по борьбе с наркотиками. По данным правоохранительных организаций, за время кампании погибли тысячи человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Индонезия стремится стать членом совета по правам человека ООН на период 2020—2022 годов.

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