Власти Нигерии разогнали мирную демонстрацию, есть погибшие

Йола, Нигерия, , 13:12 — REGNUM Трое протестующих погибли, четверо были ранены после того, как службы безопасности Нигерии открыли огонь по демонстрации в штате Адамава, передает информационное агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

По информации издания, акции протеста на северо-востоке Нигерии были вызваны волной похищений с целью получения выкупа, а также жестокости со стороны армии и полиции.

«Из-за разгула похищений и превышения полномочий армии и полиции в штате проходят массовые демонстрации», — рассказал местный житель Муса Маллум в интервью Reuters 7 июня.

Представитель полиции в штате Адамава Склейман Нгуродже подтвердил произошедшее, однако заявил, что информации о погибших и раненых протестующих в полицию не поступало.

Помимо роста похищений и насилия штат Адамава является центром столкновений между фермерами и скотоводами. За последние несколько лет регулярно поступали жалобы жителей на нарушения прав человека со стороны военных.