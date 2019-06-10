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Сирийские курды передали Франции 12 детей, рожденных в семьях ИГИЛ*

Политика

ИГИЛ* – организация, деятельность которой запрещена в РФ

Дамаск, 10 июня 2019, 14:01 — REGNUM  Курдская администрация в северо-восточных районах Сирии передала делегации из Франции 12 детей, рожденных в семьях ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 10 июня сообщает Al Arabia.

Старшему из переданных детей всего 10 лет, сироты, после того как их родители-террористы были ликвидированы, проживали в лагерях для беженцев, в которых до сих пор находятся десятки тысяч людей, спасавшихся бегством от террористов.

Напомним, в рядах «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сражалось огромное количество иностранных граждан, велика доля среди них и выходцев из Франции.

Многие террористы, воевавшие на территории Сирии, переданы в руки иракского правосудия, порядка 10 граждан Франции приговорены к смертной казни.

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ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
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