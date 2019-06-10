Тимошенко призвала украинцев не допустить реванша Порошенко

Киев, , 13:05 — REGNUM На выборах в Верховную раду Украины политические партии «Батькивщина», «Слуга народа» и «Голос» Вячеслава Вакарчука должны объединиться, чтобы не допустить реванша старой власти, которая последние пять лет «калечила Украину». Об этом 10 июня в Киеве на партийном съезде заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

«Настоящие демократические силы, которые могут прийти в парламент — «Батькивщина», «Слуга народа», партия «Голос» Вячеслава Вакарчука должны объединиться и на тех округах, где идут мастодонты того коррумпированного режима, который действовал пять лет. Сейчас он пал», — сказала Тимошенко.

Она сообщила, что власть, которая пришла на Украину в 2014 году, стала движущей силой коррупции и уничтожения экономики.

«Если мы хотим, чтобы не произошел реванш, чтобы те, кто пять лет калечил Украину, опять не пришли в парламент и опять не стали движущей силой лоббизма, коррупции, уничтожения экономики Украины, поборов с предпринимателей, нам нужно стать инициаторами объединения», — рассказала Тимошенко.

По её словам, выборы 2019 года станут для прежней власти «метеоритом», в результате падения которого на Земле вымерли динозавры.

«Как когда-то прадавние метеориты падали на Землю и все исчезало, в том числе и динозавры, также и эти выборы стали прадавним метеоритом для политиков, которые занимали власть последние пять лет. Их просто вымело как динозавров. Остатки по кабинетам еще слоняются, но это уже фантомные боли. Скоро и это завершится, потому что страна сказала: «Хватит», — добавила Тимошенко.

Напомним, 3 июня председатель правления Украинского института социальных исследований имени Яременко Ольга Балакирева заявила, что на досрочных выборах в Верховную раду 5% барьер уверенно преодолевают четыре политические силы («Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность» Петра Порошенко, объединение «Батькивщина» Юлии Тимошенко). Ещё две партии («Сила и честь» и «Гражданская позиция») имеют хорошие шансы попасть в парламент.

«На сегодняшний день только четыре политические силы уверенно преодолевают 5-процентный барьер, это — партия «Слуга народа», которая имеет 40,9%, «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 11,01%, «Европейская солидарность» Порошенко — 10,5%, объединение «Батькивщина» Тимошенко — 9,3%», — сказала Балакирева.

По её словам, «Народный фронт», партия «Удар» Виталия Кличко и политсила экс-премьер-министра Владимира Гройсмана и «Радикальная партия» (ранее входили в состав коалиции) уже не имеют шансов пройти в новый состав парламента.

Справка: роллинговое исследование электоральных ориентаций населения Украины было проведено в период с 15 по 31 мая. Всего опрошено 2100 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.