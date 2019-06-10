США могут спровоцировать возвращение террористов в Сирию — Минобороны РФ

Москва, , 13:03 — REGNUM Соединенные Штаты искусственно создают напряженность в Сирии и могут спровоцировать возвращение террористов, заявил 10 июня глава Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

По его словам, Вашингтон создает нечеловеческие условия в лагерях беженцев на незаконно оккупированных территориях Сирии, тем самым создавая базу для возвращения террористов для поддержания нестабильности в стране и регионе.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалось, что беженцы из лагеря «Эр-Рукбан» в Сирии вынуждены платить выкуп подконтрольным США боевикам за то, чтобы покинуть его территорию.

Ранее в МИД РФ заявили, что Москва будет настаивать на том, чтобы беженцев из лагеря «Эр-Рукбан» перестали держать там насильно и будет добиваться их вывода.

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