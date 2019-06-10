Понедельник, 10 Июня 2019 года
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Владимир Путин уволил уральского транспортного прокурора

Политика

Кто придёт на смену?

Екатеринбург, 10 июня 2019, 12:56 — REGNUM  В Уральской транспортной прокуратуре сменилось руководство. Глава ведомства Павел Кукушкин уволен, говорится в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры России.

По данным ведомства, его освободил от должности президент России Владимир Путин. Причины отставки не называются.

Как пишет издание Ura.ru, сейчас обязанности руководителя исполняет его заместитель Сергей Забелов. Официальных сведений пока нет.

Добавим, по данным сайта прокуратуры, Павел Кукушкин до сих пор возглавляет это ведомство.

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Отставки и назначения
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