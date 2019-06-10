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Эрдоган поздравил Токаева с победой на выборах президента Казахстана

Политика

По предварительным итогам голосования, Касым-Жомарт Токаев набрал 70,76% голосов

Нур-Султан, 10 июня 2019, 12:58 — REGNUM  Внеочередные выборы президента Казахстана стали свидетельством преемственности политического курса. Об этом написал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телеграмме президенту республики Касым-Жомарту Токаеву, сообщили в пресс-службе главы Казахстана.

Президент Турции поздравил Токаева с победой на выборах президента республики и выразил уверенность, что Казахстан продолжит вносить вклад в обеспечение мира и международной безопасности.

Турецкий лидер считает, что двусторонние отношения достигли высокого уровня благодаря совместным усилиям с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня Касым-Жомарта Токаева с победной на выборах президента Казахстана поздравили главы Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.

Читайте ранее в этом сюжете: Выборы в Казахстане: президент Таджикистана поздравил Токаева с победой

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Досрочные выборы президента Казахстана 9 июня 2019 года
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