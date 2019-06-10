Социологи узнали имя главного кандидата на пост главы правительства Украины

Киев, , 12:49 — REGNUM Юрий Бойко возглавил список потенциальных кандидатов на пост премьер-министра Украины, сказано в результатах опроса, проведённого Киевским международным институтом социологии, сообщил 10 июня официальный сайт института.

Назначение Бойко премьер-министром Украины поддерживают 12,9% опрошенных, Юлии Тимошенко — 11,3%. На третьем месте лидер партии «Сила и Честь» Игорь Смешко — 8,1%.

Экс-президента Украины Петра Порошенко хотели бы видеть главой правительства 2,6% опрошенных.

Как сообщало, ранее Порошенко заявил, что в случае победы своей партии на парламентских выборах, он готов возглавить правительство Украины.

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Напомним, согласно опросу социологической группы «Рейтинг», за партию Порошенко «Европейская солидарность» ни при каких условиях не проголосует 52% избирателей.

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