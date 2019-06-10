Зачем НАТО проводит учения на Балтике и какие из этого надо сделать выводы

Москва, , 12:06 — REGNUM

Руководители НАТО хотят показать России, что могут хозяйничать в стратегически важных для нашей страны Балтийском и Чёрном морях, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 10 июня, комментируя сообщения о проведении учений альянса на Балтике.

Как сообщалось ранее, представители альянса сделали заявление, согласно которому учения в Балтийском море «не направлены против третьих стран», хотя ситуация в области безопасности в этом регионе «деградировала» после присоединения Крыма к России.

«Натовцы в своём репертуаре: проводят крупные военные учения в Балтийском море, ссылаясь на то, что «ситуация в области безопасности в регионе деградировала после присоединения Крыма к России». Где Крым, и где Балтийское море, это раз. Во-вторых, да, ситуация деградировала, но инициатором деградации стал именно Североатлантический альянс. Что он для этого сделал конкретно в военной сфере в последние пять лет, мы прекрасно помним.

Если же говорить политически, то НАТО решило задавить культурно-историческую и политическую волю населения Крыма и всей России военной угрозой и экономическим шантажом.

Нынешние учения — одна из составляющих этой линии. Натовцы, конечно, делают оговорку, что учения «не направлены против третьих стран». Наши ответные меры, укрепление Россией её военных возможностей в регионе Балтийского моря тоже ни против кого не направлены. И все всё понимают.

Натовцы хотят нам показать, что могут хозяйничать в стратегически важных для нас Балтийском и Чёрном морях. Отсюда вывод: ни малейших послаблений по Керченскому проливу. Иначе так же будет и в Азовском море», — отметил Михаил Демурин.