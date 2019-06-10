Заместителем министра в Бурятии стала эколог, критиковавшая чиновников

Улан-Удэ, , 12:28 — REGNUM Глава Бурятии Алексей Цыденов назначил заместителем министра природных ресурсов известную в республике защитницу Байкала, эколога Наталью Тумурееву. Об этом сообщила она сама после встречи с главой. Видео с комментарием Тумуреевой появилось на странице пресс-секретаря главы Бурятии Алексея Фишева в «Фейсбуке».

По словам Натальи Тумуреевой, главной задачей для неё на новом посту станет реализация нацпроекта «Экология». При этом она отметила, что была критиком «некоторых мероприятий». Она ранее заявляла, что власти, в частности, добиваются изменений в нормативы предельно допустимых выбросов в Байкал не для охраны озера, а для освоения денег.

«То есть подход однозначен — если мешают нормативы, нужно их снизить. А должно быть с точностью до наоборот — очистные под нормативы», — отмечала она в марте 2019 года в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

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Однако после назначения в правительство эколог отметила, что критиковать со стороны намного проще, «совершенно другое дело — взять это и попробовать реализовать».

«И я иду сюда, чтобы посмотреть, как это делается изнутри, какие вещи, и как можно провести в жизнь именно те вопросы, которые когда-то у меня вызывали возмущение. Сейчас этим хочу заниматься. На самом деле для меня сложно перестроиться. Я ещё до сих пор говорю, что это они неправильно сделали, теперь нужно переходить на другое. Теперь это, наверное, в моих возможностях — что-то изменить», — отметила Наталья Тумуреева.

Бывший её оппонент, а ныне начальник — министр природных ресурсов Вадим Кантор заявил, что на проблемы они смотрят и понимают одинаково.

«Я надеюсь, что мы командно сработаемся и будем на благо республики экологическую тему продвигать совместно, сообща», — отметил чиновник, добавив, что в команде может быть плюрализм мнений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в республике есть мнение, что назначением эколога в правительство Алексей Цыденов намеревается перетянуть на свою сторону активную общественницу. Предложение от главы поступило на фоне идущих в республике споров об изменениях в приказ №63, положения которого, по его мнению, препятствуют строительству новых очистных сооружений в Бурятии на Байкале. Напомним также, что Наталья Тумуреева в августе 2018 года возглавила Бурятское региональное отделение по Байкалу после смерти его предыдущего бессменного лидера, эколога Сергея Шапхаева.

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