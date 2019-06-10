Нового замминистра МВД Северной Осетии прислали из Тюмени

Владикавказ, , 12:04 — REGNUM В министерстве внутренних дел Северной Осетии произошли кадровые изменения. На должность заместителя главы ведомства назначен полковник полиции Петр Вагин. Приказ МВД России о его назначении подписан 5 июня 2019 года, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Тюмени.

Врио начальника УМВД России по городу Тюмени назначен заместитель Вагина, полковник внутренней службы Олег Маньковский.

О Петре Вагине известно, что ему 42 года. Он уроженец города Котельнич Кировской области. После окончании в 1999 году Тюменского юридического института МВД РФ Вагин начал службу в ГУВД Тюменской области в должности оперуполномоченного по раскрытию преступлений, вызвавших общественный резонанс.

«За двадцать четыре года службы на тюменской земле Петр Вагин зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны. Накопленный им огромный опыт, несомненно, поможет ему добиться высоких результатов на новом месте службы», — отметили в пресс-службе УМВД по городу Тюмени.

Стоит отметить, что на сайте МВД по РСО-Алании информации о назначении замглавы ведомства пока нет.