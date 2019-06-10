Украина может «реанимировать» минский процесс — эксперт

Киев, , 12:03 — REGNUM Смена власти на Украине позволяет реанимировать минский процесс и завершить войну на Донбассе. Об этом 10 июня заявила в эфире одного из украинских телеканалов политолог Анна Малкина.

«Очевидно, что есть люди и стороны, которые не заинтересованы в решении этого конфликта. Но, то что с минским процессом нужно что-то делать: или реанимировать, или менять этот формат, но что-то надо делать, это очевидно. И сегодня появился шанс что-то сделать, потому что в Украине пока формально изменилась власть, изменился тот курс, который реализовывался на протяжении последних пяти лет. Сейчас наш курс в подвешенном состоянии, будут или корректировки, или кардинальные изменения», — считает Малкина.

Она рассчитывает, что второму президенту Украины Леониду Кучме удастся договориться с Кремлем в рамках трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

«Этот процесс возглавил Леонид Кучма — человек с чрезвычайно высоким уровнем авторитета, который имеет огромный опыт. Этого человека уважают, он способен договариваться. Все это может дать основания, чтобы что-то изменить», — добавила Малкина.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил о появлении возможности оживить минский формат переговоров.

«Сейчас есть возможность оживить минский формат. Я понимаю, что сейчас выборы, но Минск вне выборов и политики, поэтому стоит сейчас дать общество то, что важно сейчас. Мир — это важно, но дайте сейчас минской группе отработать», — сказал Данилюк.

Он сообщил, что для президента Владимира Зеленского «приоритетным» является вопрос обмена заложниками.

«Но он очень политизирован сейчас, не надо превращать это в публичный фарс», — добавил Данилюк.