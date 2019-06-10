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В Турции отметили годовщину гибели учительницы музыки, погибшей от рук РПК

Политика

Внутренний конфликт продолжается свыше 30 лет

Анкара, 10 июня 2019, 12:04 — REGNUM  В Турции отметили двухлетнюю годовщину гибели учительницы музыки Сенай Айбюке Ялкин, убитой в результате нападения повстанцев из Рабочей партии Курдистана, сообщает 10 июня Anadolu Ajansi.

Инцидент произошел 9 июня 2017 года на юго-востоке страны в провинции Бэтман. Собравшиеся выразили надежду на то, что память о 22-летней девушке забыта не будет.

Учительница погибла в результате нападения повстанцев на главу одного из районов провинции, она скончалась от полученных ран в госпитале.

Напомним, Рабочая партия Курдистана признана Турцией, США, а также рядом стран Евросоюза террористической организацией, поэтому в этих государствах ее деятельность преследуется по закону.

Повстанцы выступают за создания собственной автономии в рамках государства, однако Анкара не готова пойти на подобные уступки. Конфликт между сторонами продолжается долгие десятилетия, в ходе него погибли свыше 40 тыс. человек.

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