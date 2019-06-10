Путин и президенты 12 стран встретятся на саммите в Душанбе

Душанбе, , 12:06 — REGNUM Российский президент Владимир Путин примет участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который пройдет 15 июня в Душанбе. Об этом говорится 10 июня в сообщении правительства Таджикистана.

В столице Таджикистана ожидают президентов 12 стран: России, Китая, Ирана, Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Туркмении, Бангладеш и Шри-Ланки. Премьер-министры, вице-премьеры и министры иностранных дел представят в Душанбе еще 15 стран-участниц организации.

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Отмечено также, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон проведет двусторонние встречи с главами делегаций.

Пятый саммит СВМДА пройдет 14 и 15 июня. Этот международный форум объединяет государства азиатского континента и нацелен на укрепление взаимоотношений и сотрудничества ради стабильности и безопасности в регионе.

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