В Совфеде отметили невысокую по Казахстанским меркам явку на выборах

Москва, , 11:55 — REGNUM В Совфеде желают успехов избранному президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву и отмечают, что удалось обеспечить безболезненный переход власти, передает корреспондент ИА REGNUM 10 июня.

На внеочередных президентских выборах в Казахстане с большим отрывом предсказуемо победил действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, отметил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв.

«Довольно невысокая по казахстанским меркам явка (77,4% против 95,22% на выборах в 2015 году), полагаю, подтверждают, что радикального политического и идеологического противостояния на выборах не было: страна вполне едина, не стремится к кардинальным переменам, в том числе — с учетом негативного опыта в некоторых соседних государствах. И отдельные провокации, попытки раскачать ситуацию и поднять волну протестов не получили массовой поддержки, обеспечив лишь необходимую «картинку» для иносми», — рассуждает сенатор в Facebook.

Это, конечно же, «не означает, что у граждан нет никаких вопросов к власти, в том числе — к получившему выборную легитимность новому президенту страны», указал парламентарий.

«Однако главное удалось обеспечить безболезненный переход власти, сохранение стабильности и поддержки населения, как и вектора дальнейшего развития страны», — заключил сенатор, пожелав успехов новому главе республики.

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