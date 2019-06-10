Премьер Пакистана: новый бюджет должен быть «для людей»

Исламабад, , 12:14 — REGNUM 9 июня на заседании группы по экономическим вопросам правительства Пакистана премьер-министр страны Имран Хан заявил, что новый бюджет должен быть «для людей».

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, Имран Хан отметил, что, несмотря на меры экономии, нужно найти средства, чтобы поддержать беднейшие слои населения. Пакистан, который вынужден соблюдать строгую бюджетную дисциплину из-за кредитной программы МВФ (Международный валютный фонд), вынужден отказаться от многих видов субсидий.

Одна из мер такой помощи уже известна. Правительство планирует ввести налог на сигареты и прохладительные напитки: 10 рупий (5 рублей) на пачку из 20 сигарет и 1 рупия на бутылку объемом 250 миллилитров. Таким образом в правительстве хотят бороться за здоровье пакистанцев, а также заработать около 50 миллиардов рупий (25 миллиардов рублей), которые планируют потратить на бесплатную медицинскую помощь для неимущих.