Понедельник, 10 Июня 2019 года
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Жесткая экономия: правительство Пакистана намерено сократить расходы

Политика

Правительство сократит все «ненужные расходы»

Исламабад, 10 июня 2019, 13:05 — REGNUM  Правительство Пакистана намерено провести кампанию по «жесткой экономии» и сократить расходы на 40 миллиардов рупий (260 миллионов долларов).

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, кампания экономии должна стать самой масштабной за всю историю страны. В рамках предложенных мер правительство откажется от повышения зарплаты всем старшим чиновникам, урежет расходы на резиденции премьер-министра и президента, а также расходы на содержание парламента. Также руководство страны откажется от приобретения новых служебных автомобилей и кондиционеров, а также от выделения средств на реновацию зданий и «развлечения» слуг народа.

Пакистан переживает экономический кризис, вызванный дефицитом платежного баланса. Ранее Исламабад стал участником кредитной программы МВФ (Международный валютный фонд), в рамках которой для спасения экономики страны будет выделено 6 миллиардов долларов.

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Зарубежная хроника
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