Индия отказалась от переговоров с Пакистаном

Исламабад, , 12:39 — REGNUM 9 июня министерство иностранных дел Индии заявило, что, если Пакистан намерен улучшить отношения с Индией, ему придется принять меры против антииндийских групп.

По сообщению пакистанского информационного агентства Jang, Нью-Дели отказался от переговоров с Пакистаном и выдвинул два требования к официальному Исламабаду. В первую очередь, по словам официального представителя МИД Индии Равиша Кумара, Пакистан должен «принять меры против антииндийских организаций», чтобы улучшить отношения с Индией и продолжить переговорный процесс. Во-вторых, Пакистан должен дать ответы на официальные претензии Индии, выдвинутые в ходе переговоров по Картарпурскому коридору. В частности, Нью-Дели требует объяснить присутствие в комиссии, занимающейся проблемой проекта с пакистанской стороны, сторонников сепаратистского сикхского движения за создание государства «Халистан» в Панджабе.

Ранее премьер-министр Пакистана Имран Хан направил письмо своему индийскому коллеге Нарендре Моди, подчеркнув необходимость «работать вместе». Напомним, что Картарпурский коридор — это совместный проект пропускного пункта и транспортного коридора для безвизовых поездок индийских сикхов-паломников к месту рождения основателя религии Гуру Нанака в Пакистане.