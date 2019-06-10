Пакистан впервые отказался повысить оборонный бюджет

Исламабад, , 11:50 — REGNUM Вооруженные силы Пакистана отказались от традиционного повышения оборонных расходов в 2019—2020 финансовом году.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, на своей странице в социальной сети «Твиттер» премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил о том, что военные «добровольно согласились на сокращение бюджета». Позднее военные в лице начальника штаба сухопутных войск генерала Камара Джаведа Баджвы пояснили, что расходы на оборону останутся неизменными в числовом выражении, то есть армия решила не сокращать, а сохранить расходы на прежнем уровне. Учитывая инфляцию в Пакистане, военные будут располагать меньшими средствами в реальном выражении, что ограничит их возможности для приобретения новой техники: источники Dawn сообщают, что в новом финансовом году крупных оружейных контрактов не планируется.

Говоря о мерах экономии, генерал Баджва отметил, что армии придется «затянуть пояса» в тех сферах, которые не скажутся на обороноспособности страны. Ранее сообщалось, что армия не будет повышать жалование для офицеров.