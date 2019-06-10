Казахстан остается стратегическим партнером России – глава комитета Госдумы

Москва, , 11:44 — REGNUM Избрание Касым-Жомарта Токаева президентом Казахстана «обеспечивает преемственность курса страны и ее первого лидера Нурсултана Назарбаева в российско-казахстанских отношениях и на международной арене». Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 июня, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Казахстан был и остается стратегическим партнером России, в том числе в торгово-экономической и политической сферах. Наше сотрудничество на всех международных площадках, в первую очередь, в рамках Евразийского экономического союза, носит уважительный, взаимовыгодный и самый продуктивный характер», — отметил парламентарий.

Центральная избирательная комиссия Казахстана объявила предварительные итоги внеочередных выборов президента, состоявшихся 9 июня. Действующий глава республики Касым-Жомарт Токаев набрал 70,76% (6,5 млн голосов).

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