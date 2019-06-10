«Черный день» в Бенгалии: столкновения привели к жертвам

Нью-Дели, , 11:49 — REGNUM В индийском штате Западная Бенгалия вспыхнули массовые беспорядки, жертвами столкновений на политической почве стали, по меньшей мере, восемь человек.

По сообщению индийского информационного агентства «Джагран», в Калькутте произошли столкновения между сторонниками правящей в штате партии «Всеиндийский Тринамул Конгресс» и правящей на федеральном уровне «Бхаратия Джаната Парти» (БДП). По данным БДП, «в присутствии полиции» от рук сторонников «Тринамул Конгресса» погибли восемь членов партии. Тела двоих уже были опознаны, остальные шестеро числятся пропавшими без вести. В свою очередь «Тринамул Конгресс» заявил о жертвах и в своих рядах. Чтобы почтить память погибших в столкновениях однопартийцев, БДП объявила о проведении «черного дня» — дня траура во всем штате.

Также новостное агентство сообщило о столкновениях демонстрантов с полицейскими. В результате, «политическая буря» уже докатилась до столицы: губернатор Западной Бенгалии Кесари Натх Трипатхи прибыл в Нью-Дели для консультаций с главой МВД Амит Шахом и премьер-министром Нарендрой Моди.