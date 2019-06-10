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США одобрили продажу беспилотных летательных аппаратов Predator Индии

Политика

Индия станет первой страной вне НАТО, которая получит боевые беспилотники США

Нью-Дели, 10 июня 2019, 12:04 — REGNUM  9 июня США одобрили продажу боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) MQ-1 Predator («хищник») вооруженным силам Индии.

По сообщению индийского информационного агентства Amar Ujala со ссылкой на оборонное ведомство Индии, решение США завершило долгие месяцы переговоров между двумя странами. В итоге Индия станет третьей в мире страной и первой вне НАТО, которая получит этот американский беспилотник. На данный момент MQ-1 Predator стоят на вооружении вооруженных сил Великобритании и Италии. По данным информационного агентства, сторонам еще предстоит согласовать количество поставляемых беспилотников и их финальную цену.

В Индии БПЛА MQ-1 Predator планируют использовать для патрулирования границ и «борьбы с террористами».

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Зарубежная хроника
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