США одобрили продажу беспилотных летательных аппаратов Predator Индии

Нью-Дели, , 12:04 — REGNUM 9 июня США одобрили продажу боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) MQ-1 Predator («хищник») вооруженным силам Индии.

По сообщению индийского информационного агентства Amar Ujala со ссылкой на оборонное ведомство Индии, решение США завершило долгие месяцы переговоров между двумя странами. В итоге Индия станет третьей в мире страной и первой вне НАТО, которая получит этот американский беспилотник. На данный момент MQ-1 Predator стоят на вооружении вооруженных сил Великобритании и Италии. По данным информационного агентства, сторонам еще предстоит согласовать количество поставляемых беспилотников и их финальную цену.

В Индии БПЛА MQ-1 Predator планируют использовать для патрулирования границ и «борьбы с террористами».