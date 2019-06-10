Понедельник, 10 Июня 2019 года
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В Турции арестован один из «тайных имамов» Фетхуллаха Гюлена

Политика

Он обвиняется во внедрении в ряды Вооруженных сил

В Турции арестован один из «тайных имамов» Фетхуллаха Гюлена
Mahmut Bozarslan
Турецкая полиция

Анкара, 10 июня 2019, 11:43 — REGNUM  В ходе расследования, проводимого против террористической организации Фетхуллаха Гюлена в районе Мерзифон провинции Амасья, по обвинению во внедрении в ряды Вооруженных сил Турции в качестве «тайного имама» был арестован бывший преподаватель.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в рамках проводимого расследования, подразделения местного контртеррористического отделения управления безопасности и Отдела общественной безопасности задержали «тайного имама» Фетхуллаха Гюлена в ВС Турции, чье имя — Мурат Сары. Известно, что ранее ему было официально запрещено заниматься преподавательской деятельностью. После проведения подразделениями правоохранительных органов адресных оперативных мероприятий, задержанный Мурат Сары был передан суду общей юрисдикции, который постановил посадить его под арест.

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Зарубежная хроника
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