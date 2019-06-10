В Турции нейтрализована террористка из «серого списка»

Анкара, , 12:43 — REGNUM Согласно заявлению Министерства внутренних дел Турецкой Республики, в ходе операции внутренних войск по поддержанию внутренней безопасности в провинции Тунджели была нейтрализована террористка из «серого списка» Михрибан Дурмаз, за сведения о которой министерством была предложена награда в 51 тысячу долларов.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, находившаяся в «сером списке» МВД Турции террористка была известна под кодовым именем «Берфин Арарат». В заявлении говорится, что она причастна к произошедшему 19 июня 2014 года поджогу пикапа, перевозившего материалы для строительства поста внутренних войск в селе Бойдаш района Хозат. Также сообщается, что установлены личности 3 других террористок, обезвреженных внутренними войсками в ходе операции: Фатима Озгюн (кодовое имя «Нуда Херекол»), Джейда Сарыкая (кодовое имя «Хавин Муш») и Хабиба Каракуш (кодовое имя «Кинем Амед»). Личность четвертой террористки, известной под кодовым именем «Диджле Ботан», остаётся неустановленной. По имеющимся сведениям, все они были замешаны в атаках на посты внутренних войск с применением стрелкового вооружения и самодельных взрывных устройств.