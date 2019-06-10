В Нигерии закрыли частный телеканал

Абуджа, , 11:40 — REGNUM Власти Нигерии закрыли первый в стране частный телеканал Africa Independent Television (AIT) и связанную с ним радиостанцию Ray Power, передает ВВС Africa.

Национальная комиссия телерадиовещания приостановила действие лицензии частного вещателя, обвинив его в нарушении профессиональной этики.

Более двух десятилетий телеканал и радиостанция принадлежали оппозиционному политику Раймону Докпеси. AIT и Ray Power резко критиковали нигерийское правительство, сообщает издание.

Местные активисты и оппозиционеры раскритиковали закрытие частных СМИ, назвав его «диктаторским» и «посягательством на свободу СМИ».

Известно, что последние два года руководство телеканала и радиостанции игнорировали предупреждения о прекращении трансляции из-за провокационного контента, особенно предупреждение касалось популярных политических программ.

Кроме того, власти сообщают, что AIT и Ray Power вовремя не оплатили лицензионные сборы.

Вещатели опровергли подозрения активистов в том, что им поступали угрозы.