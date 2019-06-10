G20: Турция выступает против протекционизма в международной торговле

Анкара, , 12:53 — REGNUM Министр торговли Турецкой Республики Рухсар Пекджан на панельных обсуждениях в рамках министерского заседания «Большой двадцатки» (G20) в Японии заявила о недопустимости протекционизма в международной торговле. Она, в частности, сказала: «Вполне ясно, что, в ответ на краткосрочные вызовы, ряд политиков предпринимает меры для защиты отечественного рынка. Однако такие шаги выступают причиной роста протекционизма, нарушения глобальной цепочки поставок и снижения доверия к мировой экономической системе».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, тема «Поддержка торговли и инвестиций для содействия устойчивому и инклюзивному росту» стала одной из основных на встрече министров торговли G20.

Рухсар Пекджан высказала мнение, что нельзя жертвовать долгосрочными перспективами развития ради краткосрочной выгоды, так как торговля является локомотивом развития стран. Министр предупредила, что ограничительные меры в сфере торговли и особенно торговые войны являются серьезной угрозой для достижения инклюзивного и устойчивого развития. Она заключила: «Основанная на общепризнанных нормах транспарентная и свободная торговая система — вот залог успеха в сфере коммерции».