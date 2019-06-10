Понедельник, 10 Июня 2019 года
11:36:54 МСК

МИД Турции: греческая община Кипра нарушает права турок-киприотов

Политика

По мнению Турции, сепаратные соглашения греков с иностранными компаниями неприемлемы

Анкара, 10 июня 2019, 11:36 — REGNUM  Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Турецкой Республики Хами Аксой заявил, что Турция считает неприемлемым соглашение между греческой общиной Кипра и некоторыми иностранными нефтегазовыми компаниями о распределении доходов от эксплуатации газовых месторождений.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Хами Аксой, в частности, подчеркнул: «Это соглашение еще раз наглядно демонстрирует, что греческая община Кипра продолжает нарушать аналогичные права турок-киприотов на природные ресурсы острова. В соглашении турецкое население Кипра не упомянуто, а, значит, оно не получит своей доли доходов от разработки газовых месторождений. И для Турции, и для Турецкой Республики Северного Кипра это неприемлемо».Представитель турецкого внешнеполитического ведомства предупредил, что Турция продолжит защищать свои права и права Северного Кипра в Восточном Средиземноморье. Он резюмировал: «Греческая сторона должна либо прекратить эксплуатацию месторождений углеводородов, либо обеспечить полное участие турок-киприотов в принятии решений и распределении доходов».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить