Министр нефти ИРИ: Иран не планирует покидать ОПЕК

Тегеран, , 11:38 — REGNUM Министр нефти Ирана Биджан Зангане заявил, что Иран не планирует покидать ОПЕК несмотря на то, что организация превратилась в политический центр против Ирана и Венесуэлы, которые являются одними из основателей организации. Об этомообщило иранское информационное агентство «Mehr».

По мнению министра, страны, превратившие ОПЕК в политизированную организацию, «ведут организацию к краху». Нефть не оружие, и она должна быть аполитичной, иначе государства, пытающиеся спровоцировать конфликты внутри блока, подорвут все его устои.

Биджан Зангане также отметил, что ни одна страна мира не заполнит вакуум, образовавшийся на рынке после исчезновения с него иранской нефти.