МИД Германии: выполнение Ираном СВПД — ключ к стабильности в регионе

Тегеран, , 13:49 — REGNUM Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что неопределенность относительно будущего СВПД привела к резкому росту напряженности в регионе, ведь выполнение Ираном «ядерной сделки» является ключом к стабильности на Ближнем и Среднем Востоке. Об этом сообщило иранское информационное агентство «Mehr».

Хайко Маас произнес свою речь по прибытии в Багдад в рамках своей трехдневной поездки в несколько стран региона. Он подчеркнул, что европейские лидеры готовы прилагать все необходимые усилия для сохранения СВПД в силе с целью обеспечения региональной и международной безопасности.

Ожидается, что в рамках трехдневной поездки по странам Ближнего Востока германский министр посетит Иран. Визит главы германского МИД будет первым за последние 2,5 года. Планируется, что он переведет переговоры в Тегеране с министром иностранных ИРИ Мохаммадом Джавадом Зарифом, в ходе которых обсудит детали «спасения» СВПД.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) или «ядерная сделка» был заключен в 2015 году лидерами Ирана, США, Франции, Великобритании, России, Китая и Германии. Документ отменил международные санкции в отношении Ирана, связанные с его ядерной программой. В 2018 году американский президент Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе из договора и возобновил санкции в отношении ИРИ. В мае 2019 года Иран приостановил часть своих обязательств по соглашению.