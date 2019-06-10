Министр экономики Ирана: несмотря на санкции, налоги в стране не растут

Тегеран, , 12:42 — REGNUM Министр экономики Ирана Фархад Дежпасанд заявил, что изменений в налоговых поступлениях за прошлый год нет, в связи с чем можно утверждать, что налоги не растут. Об этом сообщило иранское информационное агентство Fars.

По словам министра, за прошедший иранский календарный год (21 марта 2018−21 марта 2019) в бюджет Ирана поступило свыше 8,2 млрд долларов налоговых средств, что приблизительно равно показателю позапрошлого года. Фархад Дежпасанд отметил, что, несмотря на это, для Ирана на текущих момент важно увеличивать налоговые поступления в бюджет, сокращая нефтегазовые.

Ранее Фархад Дежпасанд заявил о том, что покончит с зависимостью экономики Ирана от нефти, добавив, что благодаря этому порты смогут использоваться в стране с «более серьезными целями».