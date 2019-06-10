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Медведев посетит Швейцарию и осмотрит Большой адронный коллайдер

Политика

Медведев спустится в подземную шахту одного из четырёх детекторов коллайдера

Москва, 10 июня 2019, 11:29 — REGNUM  Премьер-министр России Дмитрий Медведев 10−11 июня посетит Швейцарию и осмотрит Европейский центр ядерных исследований (ЦЕРН), на территории которого расположен Большой адронный коллайдер, сообщается на сайте правительства.

«Медведев спустится в подземную шахту одного из четырёх детекторов коллайдера — эксперимент ATLAS», — говорится в сообщении.

Также премьер-министр встретится с российскими учеными, которые работают в ЦЕРН. Также Медведев встретится с главой центра Фабиолой Джанотти, планируется обсудить расширение сотрудничества и реализацию потенциала российского участия в разработках ЦЕРН.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в состав ЦЕРН входят 22 страны. Это крупнейшая лаборатория физики высоких энергий в мире. Основные площадки лаборатории расположены на границе Швейцарии и Франции. Наиболее известным проектом ЦЕРН является Большой адронный коллайдер, созданный, в том числе, при помощи России.

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