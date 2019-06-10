МИД Ирана: мы выйдем из договора, если ЕС не нормализует торговлю с Ираном

Тегеран, , 13:07 — REGNUM 9 июня министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф напомнил журналистам о том, что СВПД предусматривает нормализацию экономических отношений с Ираном со стороны ЕС, в связи с чем ИРИ будет игнорировать свои обязательства по договору, если ЕС не исполнит свои. Об этом сообщило иранское информационное агентство «Fars».

По мнению дипломата, европейские страны, будучи ответственными за нормализацию отношений с ИРИ, должны показать степень улучшения сотрудничества. Так, если европейцы будут говорить, что они приложили все усилия, не добившись результатов, то Иран сможет уверенно демонстрировать то же самое, на деле игнорируя «ядерную сделку».

Министр напомнил о том, что скоро истечет 60-дневный ультиматум для ЕС по которому он должен выполнить свои обещания по СВПД. В противном случае Иран перестанет соблюдать договор.