В Алма-Ате задержаны недовольные предварительными итогами выборов

Алма-Ата, Казахстан, , 11:29 — REGNUM В центре Алма-Аты задержаны более 30 человек на несанкционированной акции протеста недовольных предварительными итогами выборов президента Казахстана. Об этом 10 июня сообщает КазТАГ.

Протестующие вышли на Старую площадь в центре Алма-Аты. Это место оцеплено бойцами СОБРа, Нацгвардии и полицией. На месте дежурят патрульные машины.

По информации КазТАГ, матери одного из задержанных стало плохо, её привели в чувства и вызвали скорую.

Сообщается, что 9 июня в ходе массовых несанкционированных акций около 500 человек были задержаны в Нур-Султане и Алма-Ате.

Напомним, 10 июня Центральная избирательная комиссия Казахстана объявила предварительные итоги выборов. По их данным на выборах лидирует Касым-Жомарт Токаев.

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