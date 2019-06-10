Понедельник, 10 Июня 2019 года
11:29:21 МСК

В Алма-Ате задержаны недовольные предварительными итогами выборов

Политика

На несанкционированной акции протеста

Алма-Ата, Казахстан, 10 июня 2019, 11:29 — REGNUM  В центре Алма-Аты задержаны более 30 человек на несанкционированной акции протеста недовольных предварительными итогами выборов президента Казахстана. Об этом 10 июня сообщает КазТАГ.

Протестующие вышли на Старую площадь в центре Алма-Аты. Это место оцеплено бойцами СОБРа, Нацгвардии и полицией. На месте дежурят патрульные машины.

По информации КазТАГ, матери одного из задержанных стало плохо, её привели в чувства и вызвали скорую.

Сообщается, что 9 июня в ходе массовых несанкционированных акций около 500 человек были задержаны в Нур-Султане и Алма-Ате.

Напомним, 10 июня Центральная избирательная комиссия Казахстана объявила предварительные итоги выборов. По их данным на выборах лидирует Касым-Жомарт Токаев.

Читайте также: Выборы в Казахстане: Журналиста задержали во время митинга в Алма-Ате

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Досрочные выборы президента Казахстана 9 июня 2019 года
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить