МИД Ирана: США разочарованы неэффективностью антииранской политики

Тегеран, , 12:07 — REGNUM 9 июня министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Вашингтон разочарован неэффективностью иранской политики, осознавая, что экономическая война между США и Ираном будет иметь неблагоприятные последствия. Об этом сообщило информационное агентство «Fars».

По мнению дипломата, США ответят за злоупотребление своим «экономическим рычагом воздействия». Россия и Китай уже отказываются от доллара США во взаимных расчетах, что скоро сделают и другие страны. В связи с этим, США усиливают давление на Иран, из-за недовольства мировыми процессами, чем на самом деле показывают лишь слабость Белого дома.

Мохаммад Джавад Зариф отметил, что действия США в регионе являются расплатой за их прошлые ошибки, то есть за поддержку ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Фронта ан-Нусры (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и агрессии коалиции Саудовской Аравии в Йемене. У Тегерана, в отличие от Вашингтона, «блестящее будущее», потому что он не является агрессором и принимает правильные решения во внешней политике.