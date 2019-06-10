Понедельник, 10 Июня 2019 года
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СБУ усилила проверки граждан РФ на границе с Молдавией

Политика

В Молдавии начался политический кризис

Киев, 10 июня 2019, 11:28 — REGNUM  Служба безопасности Украины усилила контрразведывательный режим на границе с Молдавией, чтобы предотвратить въезд «радикально настроенных граждан Российской Федерации», заявили 10 июня в пресс-службе СБУ.

«В рамках партнёрских отношений СБУ постоянно обменивается информацией с молдавскими коллегами для обеспечения стабильности в регионе», — сказано в сообщении.

Напомним, 9 июня Конституционный суд Молдавии отстранил от выполнения обязанностей президента страны Игоря Додона, поскольку он отказался распускать парламент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Украины заявил о недопущении реализации «российского сценария федерализации» Молдавии.

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Политический кризис в Молдавии
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