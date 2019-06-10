Спикер парламента Ирана призвал Макрона решать внутренние проблемы

Тегеран, , 13:27 — REGNUM 9 июня спикер Меджлиса исламского совета (парламента) Ирана Али Лариджани выразил разочарование недавними антииранскими заявлениями президента Франции Эммануэля Макрона, сделанными в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщило иранское информационное агентство «Fars».

Али Лариджани отметил, что президент Франции искусно подстраивается под тех, с кем ведет разговор, так как его риторика во время разговора с Трампом сильно отличается от той, которую он использовал в переговорах с президентом Ирана Хасаном Рухани. Лариджани напомнил депутатам меджлиса о жертвах протестов «Желтых жилетов» во Франции и посоветовал Макрону разобраться с внутригосударственными проблемами прежде, чем критиковать другие страны и пытаться решать международные проблемы.

Раннее Эммануэль Макрон и Дональд Трамп обсудили иранский вопрос. Французский лидер призвал сдерживать амбиции Тегерана для того, чтобы сохранить мир в регионе. Также он выступил с критикой ракетной программы ИРИ.