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МИД Ирана: новые санкции США демонстрируют двуличность и лицемерие Трампа

Политика

Говоря о стремлении начать с Тегераном скорейшие переговоры, Трамп спустя всего семь дней ужесточил санкции в отношении страны

Тегеран, 10 июня 2019, 11:52 — REGNUM  Официальный представитель МИД Ирана Сеиед Аббас Мусави заявил, что новые антииранские санкции президента США Дональда Трампа, введенные накануне, демонстрируют пустословие американского лидера, а также его двуличность и лицемерие. Об этом сообщило иранское информационное агентство Fars.

По мнению дипломата, санкции США против нефтехимической промышленности Ирана являются примером экономического терроризма и враждебного настроя Белого дома по отношению к иранской нации. В то же время Сеиед Аббас Мусави отметил, что понадобилась всего неделя для того, чтобы вывести Трампа на чистую воду и продемонстрировать пустоту его заявлений. Так, выражая на прошлой неделе стремление начать с Тегераном скорейшие переговоры, он спустя всего семь дней ужесточил санкции в отношении страны.

Ранее, 7 июня, США ввели санкции против нефтехимической промышленности Ирана.

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Зарубежная хроника
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