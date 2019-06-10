Путин направил приветствие участникам форума «Примаковские чтения»

Москва, , 11:21 — REGNUM Сегодня, 10 июня, президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения». На форум съехались свыше 500 участников из более чем 30 государств, сообщается на сайте Кремля.

Тема пятых по счёту «Примаковских чтений» — «Возвращение к конфронтации: есть ли альтернативы?». Примечательно, что форум проходит в преддверии 90-летия со дня рождения Евгения Примакова.

«Мир подошел к опасной черте, международные отношения лихорадит. Важно сообща искать реальные альтернативы эгоистичному продавливанию рядом стран своих интересов путем санкций и торговых войн», — говорится в приветственной телеграмме.

По мнению президента России, нужны конструктивные варианты решения острых региональных и глобальных проблем.

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Как сообщало ИА REGNUM, «Примаковские чтения» — проводящийся в Москве крупный ежегодный международный форум экспертов в области мировой экономики и международных отношений, носящий имя учёного и государственного деятеля академика Евгения Максимовича Примакова.

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