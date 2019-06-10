Экс-директор ЦРУ: США ничего не добьются, оказывая давление на Иран

Тегеран, , 11:26 — REGNUM Экс-директор ЦРУ Джон Оуэн Бреннан заявил, что политика президента США Дональда Трампа по усилению давления на Тегеран провалилась, потому что в иранском народе воспитана «культура сопротивления». Об этом сообщило иранское информационное агентство «Fars».

По словам эксперта, если США будут продолжать оказывать давление на Иран и дальше, то они ничего не добьются. Ввиду «культуры сопротивления», распространенной среди иранцев, нынешняя политика Трампа не изменит иранский режим.

Джон Оуэн Бреннан отметил, что Дональд Трамп вышел из ядерной сделки, объявил Корпус стражей исламской революции (КСИР) ВС Ирана террористической организацией, запретил странам мира закупать иранскую нефть не для того, чтобы повлиять на выполнение Ираном «ядерной сделки», а для того, чтобы свергнуть действующий режим Исламской республики. На данный момент эти все действия достаточно бесполезны.