Индия отправила новый контингент миротворцев под эгидой ООН в ДР Конго

Нью-Дели, , 11:39 — REGNUM Индия отправила новый контингент миротворцев для участия в Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго. Об этом сообщило индийское новостное издание Амар уджала.

В состав нового миротворческого подразделения вошли 22 женщины из Вооруженных пограничных сил (Sashastra Seema Bal или SSB) Индии, осуществляющих защиту индийско-непальской и индийско-бутанской границы и подчиняющихся министерству внутренних дел Индии. Сообщается, что данное подразделение стало первым в истории SSB контингентом, направленным за рубеж для выполнения миротворческих задач. Представители МВД Индии подчеркнули, что индийские миротворцы будут выполнять задачи патрулирования территории, пресечения массовых беспорядков, содействия проведению расследований.

Отметим, что на конец марта 2019 года численный состав индийских военнослужащих, принимающих участие в миротворческих миссиях ООН, составил около 6500. По данному показателю Индия занимает четвертое место в мире после Эфиопии, Бангладеш и Руанды. Напомним, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш неоднократно давал высокую оценку гендерному соотношению в рядах индийских миротворцев: женщины составляют 32% миротворческих сил Индии в ООН, что является самым высоким показателем во всем мире.