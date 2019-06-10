Премьер-министр Индии открыл новую радиолокационную станцию на Мальдивах

Нью-Дели, , 11:57 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Мальдивской республики Ибрагим Мохамед Солих открыли новую радиолокационную станцию на побережье Мальдив, а также многофункциональный тренировочный центр мальдивских Национальных сил обороны. Об этом сообщило индийское новостное издание Амар уджала.

Новая радиолокационная станция станет частью Интегрированной системы берегового наблюдения (CSRS) Индии. CSRS предназначена для создания единой информационной сети в целях повышения информированности государств-участников о происходящем в акватории Индийского океана. Сообщается, что подобные индийские радиолокационные станции также установлены на Сейшельских островах, Маврикии и Шри-Ланке.

Напомним, что 8 июня премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл на Мальдивы с официальным визитом. Данный визит стал первой зарубежной поездкой Нарендры Моди после его переизбрания, что стало символом особой значимости Мальдив для Индии. В ходе визита стороны подписали ряд соглашений о двустороннем сотрудничестве, в том числе об обмене информацией в сфере морских перевозок.