Белый дом: Исламабад должен установить мир между Индией и Пакистаном

Нью-Дели, , 12:54 — REGNUM Вашингтон считает, что именно Исламабад должен установить мир между Индией и Пакистаном. Об этом сообщило индийское новостное издание Адж так со ссылкой на высокопоставленного сотрудника администрации президента США Дональда Трампа.

Отвечая на вопросы журналистов, представитель Белого дома заявил: «США рассчитывают на то, что пакистанское руководство арестует и осудит ответственных за многочисленные теракты». Позиция Вашингтона заключается в следующем: Исламабад должен препятствовать приобретению оружия террористическими группировками, ограничить возможности для их перемещения через границу для осуществления терактов на индийской территории. Продолжительный и устойчивый мир в отношениях между Индией и Пакистаном не будет возможен до тех пор, пока террористические группировки «не будут выведены из игры».

Отметим, что очередной кризис в отношениях между двумя южноазиатскими странами был вызван терактом в индийском штате Джамму и Кашмир 14 февраля, когда смертник из пакистанской террористической организации «Джаиш-е-Мухаммад» совершил нападение на конвой Сил полиции центрального резерва (CRPF). В результате теракта погибло более 40 офицеров CRPF.