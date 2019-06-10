Нарендра Моди: Индия направит свой потенциал на развитие Индийского океана

Нью-Дели, , 12:16 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал направить потенциал Индии на обеспечение процветания и развития региона Индийского океана. Об этом сообщило индийское новостное издание «Адж так».

Нарендра Моди, выступая в парламенте Мальдивской Республики, подчеркнул, что экономическое партнерство с Индией является способом «усилить своих союзников, а не подавить их». По словам премьер-министра Индии, Нью-Дели предпринимает все усилия для развития региона Индийского океана. Нарендра Моди также отметил, что «главным вызовом современного мира» является терроризм, а борьба с трансграничным терроризмом и государствами, оказывающими поддержку террористическим группировкам, стала «основным критерием лидерства на мировой арене».

Напомним, что 8 июня премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл на Мальдивы с официальным визитом. Данный визит стал первой зарубежной поездкой Нарендры Моди после его переизбрания, что стало символом особой значимости Мальдив для Индии. В ходе визита стороны подписали ряд соглашений о двустороннем сотрудничестве. Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Мальдивской Республики Ибрагим Мохамед Солих также открыли новую радиолокационную станцию на побережье Мальдив.