Между Индией и Мальдивами запустят паромное сообщение

Нью-Дели, , 11:27 — REGNUM Индия и Мальдивы впервые запустят паромное сообщение. Об этом сообщило индийское новостное издание Адж так со ссылкой на выступление премьер-министра Индии Нарендры Моди в парламенте Мальдивской республики.

В ходе официального визита Нарендры Моди на Мальдивы стороны обсудили новый проект открытия паромного сообщения между двумя странами. Сообщается, что паром будет курсировать между индийским городом Кочи, штат Керала, и городом Мале, столицей Мальдивской республики. Общая протяженность маршрута составит около 700 км. Примечательно, что паром сможет осуществлять как пассажирские, так и грузовые перевозки.

Напомним, что 8 июня премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл на Мальдивы с официальным визитом. Данный визит стал первой зарубежной поездкой Нарендры Моди после его переизбрания, что стало символом особой значимости Мальдив для Индии. В ходе визита стороны подписали ряд соглашений о двустороннем сотрудничестве. Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Мальдивской республики Ибрагим Мохамед Солих такжеоткрыли новую радиолокационную станцию на побережье Мальдив.