Понедельник, 10 Июня 2019 года
11:27:50 МСК

Между Индией и Мальдивами запустят паромное сообщение

Политика

Паром будет курсировать между индийским городом Кочи, штат Керала, и городом Мале, столицей Мальдивской республики. Общая протяженность маршрута составит около 700 км

Нью-Дели, 10 июня 2019, 11:27 — REGNUM  Индия и Мальдивы впервые запустят паромное сообщение. Об этом сообщило индийское новостное издание Адж так со ссылкой на выступление премьер-министра Индии Нарендры Моди в парламенте Мальдивской республики.

В ходе официального визита Нарендры Моди на Мальдивы стороны обсудили новый проект открытия паромного сообщения между двумя странами. Сообщается, что паром будет курсировать между индийским городом Кочи, штат Керала, и городом Мале, столицей Мальдивской республики. Общая протяженность маршрута составит около 700 км. Примечательно, что паром сможет осуществлять как пассажирские, так и грузовые перевозки.

Напомним, что 8 июня премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл на Мальдивы с официальным визитом. Данный визит стал первой зарубежной поездкой Нарендры Моди после его переизбрания, что стало символом особой значимости Мальдив для Индии. В ходе визита стороны подписали ряд соглашений о двустороннем сотрудничестве. Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Мальдивской республики Ибрагим Мохамед Солих такжеоткрыли новую радиолокационную станцию на побережье Мальдив.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить