США призвали Косово и Сербию к диалогу

Приштина, , 11:43 — REGNUM Посол США в Сербии Кайл Скотт призвал Сербию и Косово к возобновлению диалога.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», американский дипломат подчеркнул, что замороженный конфликт не может стать гарантией стабильности в регионе:

«Я убежден, что такой вариант не принесет стабильности. Мы не хотим, чтобы такое положение закрепилось. По Брюссельскому соглашению Сербия обязана предпринимать все усилия усилия по достижению всеобъемлющего соглашения о нормализации отношений, как и Косово. Это должно быть целью обеих сторон и это, без сомнения, является нашей целью».

Скотт заявил, что США поддерживают посредничество ЕС в переговорах между Косово и Сербией и стремятся найти способ вернуть все стороны за стол переговоров.

Также посол США заявил, что попытка переложить ответственность за невыполнение соглашения на Берлин, Париж, Москву, Брюссель, Вашингтон или Пекин является неадекватным подходом к проблеме и подчеркнул, что устойчивое решение может быть найдено лишь в ходе переговоров на локальном уровне.