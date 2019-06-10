Оппозиция Мексики раскритиковала власти за соглашение с США по мигрантам

Мехико, , 11:40 — REGNUM В Мексике ведущие оппозиционные силы подвергли жёсткой критике соглашение по миграционному кризису, достигнутое на днях Мексикой и США. По их мнению, мексиканское правительство поддалось требованиям милитаризации южной границы страны. Об этом сообщает мексиканское новостное агентство Televisa.

Председатель крупнейшей оппозиционной «Партии национального действия» Марко Кортес заявил: «Правительство Мексики принудили создать военную стену на южной границе». Несмотря на то что Кортес положительно оценил тот факт, что в отношении мексиканских товаров не будет введено новых пошлин, он высказал мнение, что «в этом соглашении был нанесён ущерб суверенитету и достоинству Мексики, поскольку соглашение было достигнуто в атмосфере страха».

Бывший президент Мексики Висенте Фокс, отличающийся крайне критическим отношением к действующему главе государства Андресу Лопесу Обрадору, заявил, что соглашение по миграционному вопросу — это полный провал для Мексики и победа для Трампа.