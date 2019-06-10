Понедельник, 10 Июня 2019 года
11:06:17 МСК

Военные Судана закрыли несколько госпиталей в столице

Политика

Чтобы митингующие не могли лечиться

Хартум, 10 июня 2019, 11:06 — REGNUM  Власти Судана закрыли большинство государственных и частных госпиталей в столице страны, городе Хартум в связи с продолжающимися акциями протеста, сообщает 10 июня Anadolu Ajansi.

В заявлении Центрального комитета суданских врачей говорится, что в городе прекратили работу по меньшей мере 11 больниц. Причиной подобного решения стало желание предотвратить оказание помощи пострадавшим манифестантам, выступающим против правительства.

Напомним, акции протеста в Судане продолжаются в течение нескольких месяцев. В настоящее время демонстранты требуют передачи власти из рук военных в руки гражданских.

Читайте ранее в этом сюжете: Протесты в Судане: погибли еще четыре человека

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ситуация в Африке
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить