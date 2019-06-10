Военные Судана закрыли несколько госпиталей в столице

Хартум, , 11:06 — REGNUM Власти Судана закрыли большинство государственных и частных госпиталей в столице страны, городе Хартум в связи с продолжающимися акциями протеста, сообщает 10 июня Anadolu Ajansi.

В заявлении Центрального комитета суданских врачей говорится, что в городе прекратили работу по меньшей мере 11 больниц. Причиной подобного решения стало желание предотвратить оказание помощи пострадавшим манифестантам, выступающим против правительства.

Напомним, акции протеста в Судане продолжаются в течение нескольких месяцев. В настоящее время демонстранты требуют передачи власти из рук военных в руки гражданских.

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