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Президент Сербии: пусть Косово отменит пошлину, тогда и поговорим

Политика

Убытки сербского бизнеса от косовской пошлины 100% превысили 150 миллионов евро

Приштина, 10 июня 2019, 11:25 — REGNUM  Президент Сербии Александр Вучич, выступая на международном форуме по безопасности GLOBEC в Братиславе, заявил, что Сербия готова продолжить переговоры с Косово в любом формате сразу после отмены пошлины 100% на продукты сербского происхождения.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», в ходе выступления Вучич подчеркнул свою персональную заинтересованность в получении гражданами Сербии прибыли от торговли с Косово:

«Я заинтересован в тех миллионах, которые принадлежат сербскому народу, поэтому я изо всех сил стремлюсь добиться получения той суммы, которую заслуживает наш народ, точка. Только отмените пошлину, и мы продолжим любые переговоры, какие захотите».

Убытки сербского бизнеса от пошлины 100%, введенной правительством Косово, уже превысили 150 миллионов евро (11 миллиардов рублей).

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Зарубежная хроника
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