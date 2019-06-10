Президент Сербии: пусть Косово отменит пошлину, тогда и поговорим

Приштина, , 11:25 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич, выступая на международном форуме по безопасности GLOBEC в Братиславе, заявил, что Сербия готова продолжить переговоры с Косово в любом формате сразу после отмены пошлины 100% на продукты сербского происхождения.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», в ходе выступления Вучич подчеркнул свою персональную заинтересованность в получении гражданами Сербии прибыли от торговли с Косово:

«Я заинтересован в тех миллионах, которые принадлежат сербскому народу, поэтому я изо всех сил стремлюсь добиться получения той суммы, которую заслуживает наш народ, точка. Только отмените пошлину, и мы продолжим любые переговоры, какие захотите».

Убытки сербского бизнеса от пошлины 100%, введенной правительством Косово, уже превысили 150 миллионов евро (11 миллиардов рублей).